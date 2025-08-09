Tiga Napi di Gowa Kabur dari Tahanan, Oknum Brimob Diduga Ikut Terlibat

ERA.id - Tiga tahanan kasus pencurian dengan pemberatan nekat kabur dari sel Mapolsek Bontonompo, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu (3/8/2025) dini hari. Aksi kabur ini diduga ada keterlibatan oknum anggota Brimob.

Kapolsek Bontonompo, AKP Zulkarnaim, mengungkapkan penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan dugaan itu.

"Kendaraan yang dipakai tersangka melarikan diri adalah milik oknum tersebut," ujarnya, Sabtu (9/8/2025).

Pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan Kapolres Gowa dan Dansat Brimob Polda Sulsel.

"Untuk keterlibatannya belum bisa kami sampaikan. Masih kami dalami," tambahnya.

Ketiga tahanan yang kabur adalah Muh Iqbal, Irwansyah Daeng Jarre, dan Rahim. Mereka meloloskan diri sekitar pukul 04.00 WITA dengan merusak gembok serta jeruji besi.

Keberadaan mereka baru diketahui saat petugas hendak membangunkan untuk salat subuh.

Namun pelarian mereka berakhir di Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Luwu, setelah tim gabungan Resmob Polda Sulsel, Polres Gowa, dan Polres Luwu melakukan pengejaran. Saat hendak ditangkap, para tahanan kembali mencoba kabur.

"Polisi sudah beri tembakan peringatan, tapi tak diindahkan. Akhirnya kami lumpuhkan dengan tembakan," kata Zulkarnaim.