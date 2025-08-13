Dulu Ditantang, Kini Ribuan Warga Pati Demo Minta Bupati Sudewo Lepas Jabatan

ERA.id - Sekitar 1.000 orang warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berdemonstrasi menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya karena dianggap sebagai pemimpin yang arogan.
Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8/2025).
Husen selaku inisiator dan Syaiful Ayubi sebagai orator aksi warga tersebut menyatakan bahwa Bupati Pati Sudewo perlu dilengserkan dari jabatannya karena dinilai bersikap arogan.
Ia juga mengajak para pengunjuk rasa untuk siapkan diri menuntut pelengseran Bupati Pati hingga malam hari. Para pengunjuk rasa juga diminta untuk tertib dan tidak melakukan aksi anarkis.
"Tunjukkan bahwa warga Pati itu santun dan berakhlak, cinta damai dan tidak arogan," ujar Saiful.
View this post on Instagram
Unjuk rasa warga Pati berawal dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Meski kenaikan tersebut merupakan batas maksimal dan tidak diberlakukan untuk seluruh objek pajak, karena ada yang kenaikannya hanya 50 persen.
Namun, kata mereka, karena ada pernyataan Bupati Pati Sudewo yang dinilai menyakiti hati masyarakat yang mempersilakan berunjuk rasa hingga 5.000 ataupun 50.000 orang sekalipun.
Warga akhirnya melakukan aksi donasi dengan mengumpulkan air mineral kemasan dos di sepanjang jalur trotoar depan pendopo Kabupaten Pati.
Bahkan donasi juga terus mengalir hingga air mineral dengan kemasan dos ditempatkan di kawasan Alun-alun Pati.
Untuk mengamankan aksi yang dimulai pukul 08.00 WIB itu, pihak kepolisian setempat sudah berjaga-jaga di berbagai sudut pintu masuk Alun-alun Pati.
Hingga berita ini disiarkan pada Rabu pagi sekitar pukul 09.00 WIB, jumlah warga yang ikut berdemonstrasi tersebut terus berdatangan untuk bergabung dalam aksi massa tersebut.Rekomendasi
- Daerah13 Aug 2025 05:45
2.684 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Pati Hari Ini
- Daerah09 Aug 2025 10:00
Batalkan PBB-P2 250 Persen, Bupati Pati: Beberapa Proyek Ditunda
-
- Popular
-
Kasus Kuota Haji, Stafsus Yaqut Cholil Qoumas dan Pemilik Maktour Fuad Hasan Masyhur Dicegah ke Luar Negeri12 Aug 2025 15:031
- 2
-
Dituduh Selingkuh, Azizah Salsa Laporkan YouTuber Resbobb ke Bareskrim12 Aug 2025 17:353
-
Kasus Korupsi Kuota Haji Era Yaqut Cholil Qoumas, KPK Dalami Pengelolaan Uang di BPKH12 Aug 2025 14:264
-
Andre Taulany Ngotot Cerai, Putra Sulung: Aku Mau Damai12 Aug 2025 13:155