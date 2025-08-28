Dulu Garang, Kini Husein Manis Pas Ketemu Bupati Pati, Sudewo: Saya Gak Kasih Apa-Apa

ERA.id - Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, merespons pertemuannya dengan seorang inisiator demonstrasi yang meminta dirinya mundur, yakni Ahmad Husein.

"Dialog membangun Pati yang baik," ujar Sudewo setelah diperiksa sebagai saksi selama hampir tujuh jam, yakni tiba pukul 09.43 WIB dan keluar pukul 16.29 WIB, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu kemarin.

Ketika ditanya ada atau tidaknya pemberian sesuatu kepada Ahmad Husein, Bupati Sudewo menegaskan tidak memberi apa pun. "Enggak. Enggak ada. Enggak kasih apa-apa," ujarnya.

Sementara itu, Sudewo meminta seluruh warga Pati agar saat berunjuk rasa ke depannya tetap kondusif. Dia berjanji akan merangkul seluruh warga. "Semua akan kami rangkul untuk Kabupaten Pati kondusif dan aman," katanya.

Husein sendiri sempat garang beraksi bersama kawannya pada demonstrasi pertama pada 13 Agustus 2025, demi menuntut Sudewo melepas jabatan Bupati Pati.

Belakangan, Husein kedapatan bertemu Sudewo. Selepas itu, dia langsung meminta mundur dari gerakan yang bertujuan melengserkan Sudewo.

Gelagat ini pun tak disambut baik oleh kawannya. Sebaliknya, kawan Husein tetap berjuang melanjutkan tuntutan mereka sekaligus membantah tuduhan Husein kalau gerakannya disusupi kepentingan politik elite.