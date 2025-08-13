Sekjen Gerindra Sentil Bupati Pati Sudewo, Minta Lebih Peka dengan Masyarakat

ERA.id - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono meminta Bupati Pati Sudewo, yang juga kader Partai Gerindra untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Sugiono juga akan terus memantau situasi dan aksi unjuk rasa masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Menteri Luar Negeri itu mengatakan bahwa ia sudah menyampaikan secara langsung kepada Sudewo agar membuat kebijakan yang tidak menambah beban bagi masyarakat.

"Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra, saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat," kata Sugiono, dikutip Antara, Rabu (13/8/2025).

Sugiono lantas mengingatkan kembali pesan dari Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk bijak dalam mengambil keputusan. Pesan itu pun mengingatkan para kader untuk memperhitungkan dampak dari kebijakan yang diambil untuk rakyat kecil di daerah masing-masing.

"Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut," tegasnya.

Diketahui warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, melakukan unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya. Aksi ini dilakukan buntut dari polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati, depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati. Massa dalam aksi tersebut mendesak Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya karena dinilai bersikap arogan. Aksi itu pun berujung kericuhan dan bentrokan hingga polisi mengambil tindakan represif.