Deretan Fasilitas yang Rusak dalam Demo Pati Usai Bupati Picu Kemarahan Publik

ERA.id - Beberapa fasilitas publik rusak imbas pengunjuk rasa yang marah di depan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Rabu kemarin. Tak cuma itu, mobil polisi juga digulingkan dan dibakar.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto mengaku kepolisian kini menelusuri dan menyelidiki kasus pembakaran tersebut.

Sementara Prayogo, salah seorang warga Pati, mengungkapkan bahwa mobil yang hangus terbakar tersebut memang mobil polisi berjenis Toyota Avanza.

Kendaraan itu terbakar dalam posisi terbalik di Jalan Dokter Wahidin Pati. Namun, pada sore hari sudah dievakuasi dari lokasi kejadian.

Selain mobil polisi, lampu hias di tembok pendopo hingga kaca jendela gedung perkantoran di kompleks Pendopo yang berada di Jalan Tombronegoro Pati, juga hancur.

Tulisan nama kantor bupati juga dirusak, demikian halnya di DPRD Pati juga mengalami perusakan serupa. Bahkan tembok juga dicoret dengan tulisan tidak pantas, serta pelemparan vas bunga ke pintu ruang rapat paripurna DPRD.