Viral RSUD Daya Makassar Bikin Lomba di Lobi RS, Berisik, Pasien Mengeluh

ERA.id - Sebuah video lomba 17 Agustus di lobi RSUD Daya, Kota Makassar, viral di media sosial. Perayaan itu berlangsung di waktu bersamaan dengan kabar meninggalnya seorang pasien di ruang ICU rumah sakit tersebut.

Humas RSUD Daya, Wisnu, membenarkan adanya kegiatan lomba yang digelar pada Jumat, 15 Agustus 2025. Namun, ia menegaskan kegiatan itu tidak berkaitan dengan pasien yang meninggal.

"Lomba digelar di area lobi lantai 1, sementara pasien meninggal di ruang ICU lantai 2. Jadi berbeda ruangan dan tidak ada hubungannya,' ujar Wisnu, Sabtu (16/8/2025).

Menurut Wisnu, pasien meninggal sekitar pukul 14.00 WITA setelah mendapat perawatan maksimal. Pihak rumah sakit juga telah memfasilitasi ambulans untuk mengantar jenazah ke rumah duka.

Ia menyebut tidak ada keluhan dari keluarga pasien. Hanya saja, salah satu kerabat yang menuju ruang ICU sempat merekam suasana lomba di lobi, lalu mengunggahnya ke media sosial hingga viral.

"Kebetulan keluarga pasien lewat lobi, melihat ada kegiatan, lalu memvideokan dan mem-posting," jelas Wisnu.

Wisnu menambahkan, lomba HUT RI itu hanya berlangsung singkat, sekitar pukul 13.00 hingga 16.00 WITA. Meski suara riuh peserta terdengar dalam rekaman, ia memastikan kegiatan tidak seberisik yang terlihat di media sosial.

"Durasi pendek, tidak ada musik besar. Jadi tidak sampai mengganggu pelayanan maupun pasien,' tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD Daya belum merespon pesan singkat penulis.