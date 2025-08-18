Habis Pemain Persib, Paskibraka Kena Janji Dedi Mulyadi, Konon Bakal Dikasih Duit

ERA.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjanjikan akan memberikan uang untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Upacara HUT Ke-80 RI tingkat Provinsi Jawa Barat di Lapangan Gasibu Bandung, Minggu (17/8).

Apresiasi ini, kata Dedi, adalah sebagai bentuk apresiasi pada Paskibraka Pemprov Jabar yang telah berlatih sekian bulan dan menjalankan tugasnya dengan baik dalam hari H upacara.

"Pengibar bendera pusaka telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sebagai bentuk apresiasi, saya memberikan bonus Rp150 juta untuk seluruh pasukan pengibar bendera pusaka," kata Dedi di Lapangan Gasibu.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar kirab budaya pada Minggu (17/8), dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan turut dihadirkan dua kereta kencana, yang salah satunya pernah digunakan Istana Negara.

Pemain Persib kena janji

Dedi tampak gemar memberi uang. Kepada Persib, dia menjanjikan bonus memakai dana pribadi. Dia sekaligus meminta Sekda Jabar Herman Suryatman mengkoordinasikan iuran dari para pejabat Jabar untuk bonus tambahan bagi klub yang baru saja menjuarai Liga 1 Indonesia itu.

Dedi mengatakan bahwa dia meminta Sekda Jabar untuk mengkoordinasikan agar nilai iuran bonus dari para pejabat Pemprov Jabar mencapai Rp1 miliar, sementara ia akan memberikan Rp1 miliar lainnya.

Meski demikian, Dedi mengatakan bonus ini tidak akan dan tidak boleh bersumber dari Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD).