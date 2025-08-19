Mobil Wuling Tabrak Truk Fuso di Tol Jombang-Mojokerto, 3 Orang Tewas di Lokasi

ERA.id - Kepolisian Resor (Polres) Jombang bersama dengan Manajemen Jalan Tol Jombang-Mojokerto menangani kecelakaan lalu lintas di jalan tol Jombang-Mojokerto tepatnya di KM 686+000 A yang menyebabkan tiga orang meninggal dunia.

Kepala Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satuan Lalu Lintas Polres Jombang Ipda Siswanto mengemukakan kecelakaan itu melibatkan mobil penumpang Wuling dengan nomor polisi AG 1175 FX, bertabrakan dengan truk fuso nomor polisi K 9778 SP.

"Telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil penumpang dengan truk di jalan tol KM 686+000 A. Korbannya ada tiga orang semua meninggal dunia," katanya di Jombang, Selasa (19/8/2025).

Ia mengungkapkan kejadian itu pada Selasa pagi. Awalnya truk yang dikemudikan oleh Bali Arjo (58), warga Desa Kedung Lengkong, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, melaju dari arah Solo ke Surabaya di jalur satu.

Truk bermuatan tepung itu kemudian ditabrak oleh mobil Wuling yang dikemudikan oleh Wahat (46), warga Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Kota Salatiga, Jawa Tengah.

Setelah terjadi tabrakan tersebut, kedua kendaraan berhenti di KM 686 A L.OS ( Level Of Service) menghadap ke timur normal. Namun, karena kuatnya tabrakan badan depan mobil Wuling tertancap di badan belakang truk.

Polisi menyebut, tiga orang yang semuanya penumpang mobil meninggal dunia. Mereka antara lain Noviadi (49), warga Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Ia meninggal dunia karena cedera di kepala.

Korban selanjutnya adalah Heri Kristiawan (40), warga Kecamatan Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. Korban meninggal karena cedera di kepala. Korban ketiga yang meninggal dunia adalah Wahat (46), pengemudi mobil. Ia juga mengalami cedera kepala sehingga meninggal dunia.

"Polisi masih mendalami penyebab kecelakaan tersebut sehingga belum bisa memastikan penyebabnya. Penyebabnya kami masih dalami. Kecepatan juga masih kami gali sehingga belum bisa menentukan penyebabnya," kata dia.

Untuk sopir truk dan kenekturnya, yakni Bali Arjo dan Angga Prayoga (16), warga Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dalam keadaan selamat.

"Polisi dengan petugas dari Jalan Tol Jombang-Mojokerto mengevakuasi para korban dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut.<'ujarnya

Kepala Departemen Operasi Astra Infra Toll Road, Jomo Zanuar Firmanto mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan Polda Jatim terkait dengan kecelakaan lalu lintas tersebut.

"Untuk surat serah terima dengan PJR 311 Polda Jatim sudah dan untuk barang bukti diarahkan ke Satlantas Polres Jombang," kata dia.

Sementara itu, sopir truk Bali Arjo mengatakan kendaraan yang dikemudinya ditabrak dari belakang oleh sopir mobil tersebut.

"Ditabrak dari belakang. Saya dari Solo mau ke Gempol (Pasuruan), posisi jalan kecepatan tinggi mobilnya. Korbannya ada tiga meninggal," kata dia.

Ia menduga sopir mobil mengantuk sehingga terjadi kecelakaan tersebut. Menurut dia, posisi mengendarai truknya juga sudah benar.

Saat ini, jenazah sudah dibawa ke rumah sakit. Keluarga korban juga sudah dihubungi terkait kecelakaan tersebut.