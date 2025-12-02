Detik-Detik Truk Seruduk Sembilan Mobil di Tol Cipularang, Satu Tewas

ERA.id - Sebanyak sembilan kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di KM 112B Tol Cipularang arah Jakarta, Selasa (2/12/2025) sekira pukul 13.40 WIB. Kecelakaan ini menyebabkan satu orang tewas seketika.

"Jumlah korban enam orang, satu (di antaranya) meninggal dunia," kata Kainduk PJR Tol Cipularang Kompol Joko Prihantono kepada wartawan, Salasa (2/12/2025).

Dari video beredar, tampak sebuah mobil rusak parah usai diseruduk truk. Lalu lintas di ruas tol tersebut macet parah akibat insiden ini.

Kesembilan kendaraan yang terlibat kecelakaan itu yakni enam mobil, satu truk Fuso, satu truk boks, dan sebuah mobil hiace. Kejadian berawal ketika truk Fuso melaju dari arah Bandung menuju Jakarta.

Saat di TKP, sopir truk mengaku rem kendaraannya mengalami gangguan.

"Menurut keterangan pengemudi, kendaraan mengalami gangguan fungsi rem, lanjut pengemudi tidak menguasai kendaraan sehingga menabrak kendaraan yang ada di depannya secara beruntun," ucap Joko.

Korban meninggal dunia bernama Henry Cristianto (42). Untuk kelima korban lainnya masih dalam pendataan dan telah dibawa ke rumah sakit untuk diberi pengobatan.