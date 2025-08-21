Wartawan Dikeroyok Saat Liput Penyegelan Pabrik di Serang

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan sejumlah jurnalis dikeroyok oleh warga saat meliput penyegelan pabrik PT Genesis Regeneration Smelting di kawasan Jawilan, Kabupaten Serang, Kamis (21/8/2025).

Dari video yang beredar, awak media meliput bersama Humas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) ke lokasi tersebut.

Setibanya di sana, para jurnalis diadang sejumlah orang diduga sekuriti. Mereka menanyakan maksud dan tujuan awak media ke lokasi dan dijelaskan untuk meliput.

Beberapa orang kemudian meminta agar tidak dilakukan pengambilan gambar terlebih dahulu. Cekcok sempat terjadi antara jurnalis dengan para pelaku.

Pada video selanjutnya diperlihatkan sejumlah awak media dikeroyok sampai terjatuh. Beberapa jurnalis langsung berlari untuk menyelamatkan diri.

Belum diketahui penyebab keributan itu terjadi. Beredar kabar jika para jurnalis dikeroyok polisi. Ada juga yang menyampaikan jika pelaku pengeroyokan berasal dari organisasi masyarakat (ormas).

Kasi Humas Polres Serang Iptu Dedi Jumhaedi hanya mengatakan polisi masih berada di lokasi untuk melakukan penelusuran.

"Mohon sabar masih di TKP," ujar Dedi saat dihubungi, Kamis (21/8/2025).