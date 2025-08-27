Ajakan Kencan Ditolak, Gadis di Gowa Babak Belur Dihajar Pacar Sendiri

ERA.id - Remaja perempuan berinisial FR (19) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, mengalami penganiayaan setelah menolak ajakan kencan pacarnya, Rafli (19).

Peristiwa ini terjadi di rumah sepupu korban di Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, pada Jumat (22/8/2025) lalu.

Kanit Resmob Polres Gowa, Ipda Andi Muhammad Alfian, menjelaskan insiden bermula saat pelaku mendatangi korban sekitar pukul 00.15 WITA. Rafli mengajak korban jalan-jalan, namun ditolak karena waktu sudah larut malam.

“Korban tidak mau ikut karena sudah tengah malam. Pelaku yang kesal kemudian memukul korban dengan tangan kosong,” kata Alfian, Rabu (27/8/2025).

Akibat tindakannya, FR mengalami luka memar di pipi dan luka terbuka di bagian pelipis kanan. Tak terima dengan perlakuan pacarnya, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gowa.

Polisi yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Rafli di rumahnya di Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong, pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 Wita.

“Pelaku sudah diamankan dan dibawa ke Polres Gowa untuk diproses hukum lebih lanjut,” tegas Alfian.