Babak Belur Dihajar Warga, Terduga Pelaku Maling Motor Ternyata ODGJ

ERA.id - Seorang pria babak belur diamuk massa usai diduga mencuri sepeda motor di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut), Minggu (5/10) malam.

Dari unggahan di akun Instagram @infopriok, pria itu tengah duduk di sebuah bangku di dalam ruangan. Selain dihajar, dia juga diduga sudah ditelanjangi massa.

Wajah pelaku tampak babak belur dipenuhi luka dan bercak darah. Sejumlah warga menginterogasi pelaku. Pada luar ruang ada sejumlah warga yang melihat kejadian ini.

"Salam olahraga! Maling motor dua orang, tersangka hanya satu. Satu pelaku berhasil melarikan diri,” tulis unggahan Instagram @infopriok.

Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Handam Samudro membenarkan peristiwa itu. Dia menjelaskan pelaku yang ditangkap berinisial SH. Namun pelaku ini diduga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

"Namun dari hasil pemeriksaan awal terduga pelaku inisial SH yang diamankan diduga mengalami gangguan kejiwaan," kata Hamdan kepada wartawan, Senin (6/10/2025).

SH diduga mengalami gangguan jiwa setelah polisi menerima surat rawat jalan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Soeharto Heerdjan dari keluarganya.

"Sementara kami wajib laporkan, sambil koordinasi ke RSJ. Soeharto Heerdjan karena pihak keluarga berencana membawa kembali ke RSJ," tambahnya.

Hamdan menerangkan pihaknya masih memburu pelaku lain yang kabur dari TKP.