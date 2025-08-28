Bupati Bombana Pakai Jam Tangan Rp800 Juta, Pas Terciduk Ngaku KW, Mendagri: Empatilah

ERA.id - Viral Bupati Bombana, Burhanuddin menggunakan jam tangan mewah saat pengukuhan Anggota Paskibraka di Bombana, pada Jumat (15/8) lalu.

Foto yang diunggah oleh akun Facebook Diskominfo Bombana itu langsung viral di berbagai media sosial yang menyoroti tipe GMT-Master II 126729VTNR terbuat dari emas putih dengan diameter lingkaran 44 milimeter. Jam tangan Rolex itu seharga Rp800 juta lebih.

Publik pun merespons dengan kaget melihat gaya hidup pemimpinnya tersebut. Merespons itu semua, Burhanuddin mengatakan jika jam tangannya itu palsu, dibeli di Mangga Dua Jakarta senilai Rp1,9 juta. Menurutnya, semua aksesoris dengan merek terkenal pasti punya barang tiruan.

“Saya nggak mampu beli yang asli. KW-lah, (beli di) Mangga Dua. Harganya Rp1,9 juta. (Dibeli) waktu saya pulang umrah. Itu KW semua. Kita kan ini menginginkan kita punya keinginan. Kalau tidak ada kemampuan, kita beli anu-nya (tiruan),” ucap Burhanuddin.

Tak lama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepada seluruh pejabat daerah untuk sederhana saja dalam hidup. Jangan suka pamer.

"Harusnya jangan lah," kata Tito saat ditemui di Kendari, Rabu malam kemarin merespons viralnya Bupati Bombana yang menggunakan jam tangan mewah merek Rolex.

Dia menyebutkan yang seharusnya dilakukan oleh pejabat publik, terlebih lagi seorang bupati agar bersedia memberikan empati kepada masyarakat.

"Sebagai pejabat publik juga harus bersedia berempati dengan pada masyarakat. Ya gunakan pola mulai hidup sederhana," ujarnya.

Tito Karnavian menyebutkan jika seorang kepala daerah terlihat menggunakan barang-barang mewah yang seperti digunakan oleh Bupati Bombana itu takutnya masyarakat juga tidak akan simpati dengan pemimpinnya.

"Kalau sudah enggak simpati kepada pemimpin, pemimpin membuat kebijakan apapun juga nanti ditanggapi minor sudah, dibully, kehilangan trust (kepercayaan)," sebut Tito Karnavian.

Ia menambahkan jika kunci dari pemimpin adalah mendapat kepercayaan dari masyarakat, kebijakan apapun yang akan dikeluarkan oleh pemimpin itu tidak akan didukung oleh masyarakatnya.