Si Jago Merah Lalap Puluhan Mobil yang Berada di Bengkel Bandung

ERA.id - Bengkel mobil di kawasan Antapani, Kota Bandung, hangus dilalap Si Jago Merah pada Kamis (28/8/2025). Akibat kebakaran itu, puluhan mobil ludes yang berada di dalam bengkel ludes terbakar.

Kasi Pemadaman Diskar PB Kota Bandung, Asep Rahmat mengatakan, kebakaran terjadi sekitar pukul 16.23 WIB yang menimpa sebuah bengkel mobil.

Ia menyebut, petugas cukup kesulitan memadamkan api, karena saat terjadi kebakaran sedang waktu pulang kerja. Sehingga, petugas sedikit terhambat ketika mengambil air.

"Penyebab masih diselidiki, tetapi dugaan sementara dari korsleting listrik ketika ada pengerjaan," kata Asep.

Ia menambahkan, berdasarkan data sementara setidaknya terdapat 25 mobil yang hangus terbakar. Namun, ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

"Tidak ada korban jiwa. Kerugian ditaksir miliaran rupiah," ujarnya.