Belasan Lapak Makanan di Jalan Fatmawati Dekat Stasiun MRT Cipete Terbakar

ERA.id - Sebuah lapak makanan di sekitar Jalan RS Fatmawati Raya, tepatnya di dekat MRT Cipete, Gandaria, Cilandak, Jakarta Selatan (Jaksel), terbakar Minggu (7/9).

"Dugaan penyebab (kebakaran karena) fenomena listrik," kata Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Syamsul Huda kepada wartawan, Senin (8/9/2025).

Syamsul Huda menjelaskan peristiwa berawal ketika seorang driver ojek online (ojol), Yanto melihat api muncul dari mesin freezer di lapak Ayam Steak Rakyat 21. Saksi mata mencoba memadamkan api namun gagal.

Ledakan pun terjadi. Api kemudian merambat hingga membakar stan-stan lainnya di sekitar lokasi.

"Kemudian terjadi ledakan dan dengan cepat api menyambar 10 stand lainnya Martabak Bandung Raya dan Warung Sate Pak Saiful, 3 stand foodcourt dan bengkel ban Bridgestone," tuturnya.

Sebanyak 18 unit mobil pemadam kebakaran dan 71 personel damkar diterjunkan untuk memadamkan si jago merah. Dari sekira pukul 02.50 WIB hingga saat ini, damkar masih melakukan pendinginan.

Sebanyak satu orang terluka dari insiden ini karena terkena pecahan. "Taksiran kerugian Rp1.200.000.000 (Rp1,2 miliar)," imbuhnya.