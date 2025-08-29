Api Bom Molotov Bakar Rumah Milik MPR di Bandung

| 29 Aug 2025 17:50
Api Bom Molotov Bakar Rumah Milik MPR di Bandung
Rumah yang merupakan aset MPR, di Jalan Cilamaya, Kota Bandung, dilempar bom molotov hingga terbakar. (ERA.id/Reza Denny)

ERA.id - Aksi demonstrasi di Gedung DPRD Jawa Barat dan sekitarnya di Jalan Diponegoro memanas, Jumat (29/8/2025).

Sebuah bangunan yang berada di Jalan Cilamaya, Kota Bandung, yang tidak jauh dari lokasi demonstrasi pun terkena imbas. Rumah yang merupakan aset MPR RI dilempar bom molotov hingga terbakar.

Selain bangun yang merupakan aset MPR RI, terlihat pagar Gedung DPRD Jawa Barat juga terbakar.

Massa aksi yang masih bertahan di sekitar Jalan Diponegoro ini terus meneriakkan hati-hati Intel kepada sesamanya.

Sementara itu, massa yang berada di depan Gedung DPRD Jawa Barat, terlihat menembaki dengan petasan ke arah kantor legislatif.

Di sisi lain, polisi dan TNI terlihat menjaga area falam Gedung Sate, Kota Bandung yang letaknya berseberangan dengan Gedung DPRD Jawa Barat.

