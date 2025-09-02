Polisi-Demonstran Nyaris Bentrok Depan Gedung DPRD Kaltim, Ujungnya Dilerai Ibu Sulastri

ERA.id - Seorang ibu terekam melerai polisi dan demonstrasi yang hampir ricuh pada Senin malam (1/9) kemarin, di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Samarinda.

Dengan menahan isak tangis, ibu yang diketahui bernama Sulastri itu meminjam mikrofon dari mobil taktis kepolisian. Meski hanya seorang diri, ia melerai dan berhasil memukul mundur kedua belah pihak yang bersiap untuk bentrok.

Ia kemudian berbicara lantang depan para pendemo serta aparat yang berjaga. "Demi orang tua kalian, demi masa depan kalian, demi negara kita. Ayo kita mundur," seru Sulastri. Kalimatnya yang diucapkan sambil terisak itu diiringi aba-aba tangannya yang meminta kedua kubu untuk menahan diri dan membubarkan diri dari lokasi pertikaian.

Setelah itu kondisi di depan gedung DPRD Kaltim dilaporkan sudah kembali lengang dan kondusif.

Aksi heroik Sulastri yang terekam dan diunggah ke media sosial dengan cepat memicu beragam komentar dari publik. Ada yang menyalahkan demonstrasi dan ada juga yang mendukung.

Sebelumnya, para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahakam telah menggelar aksi damai dan telah bertemu langsung dengan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud, pada siang menjelang sore untuk menyampaikan aspirasinya.