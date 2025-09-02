Hari Ini, Prabowo Bakal Tinjau Gedung DPRD Kota Makassar yang Dibakar Pendemo

ERA.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan berkunjung ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (2/9/2025) hari ini.

Kunjungan itu disebutkan untuk meninjau langsung kondisi gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Sulsel yang terbakar akibat aksi massa pada Jumat (29/8/2025) malam. Selain itu, Prabowo juga direncanakan menyambangi keluarga korban yang meninggal dunia saat kericuhan berlangsung.

Muhammad Bahcmid Basri, kakak dari almarhum Abay, salah satu korban tewas dalam tragedi di gedung DPRD Makassar membenarkan informasi tersebut.

“Iye, Insyaallah mudah-mudahan jadi,” ujar Bahcmid saat dikonfirmasi, Selasa (2/9/2025).

Ia menyebut, informasi rencana kedatangan Presiden Prabowo ia dapatkan dari salah satu kader Partai Gerindra. Menurutnya, pesawat Presiden diperkirakan mendarat di Makassar sekitar pukul 15.00 WITA.

“Kalau tidak ada halangan, jam 4 sore Bapak Presiden ke rumah,” tambahnya.

Hingga kini, pihak kepolisian baik dari Humas Polda Sulsel maupun Polrestabes Makassar belum memberikan keterangan resmi terkait agenda kunjungan Presiden.