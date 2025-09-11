Ramai Remaja di Tanjungpinang Foto di Tengah Jalan hingga Viral, Polisi Pusing

ERA.id - Polresta Tanjungpinang, Polda Kepulauan Riau (Kepri) pusing melihat tingkah remaja yang mengikuti tren berfoto-foto viral di tengah jalan raya pada saat malam hari. Meski kondisi sepi, polisi tetap khawatir kecelakaan bisa terjadi.

"Kami sudah dapat informasi, para remaja itu berfoto di Jalan Basuki Rahmat, Jalan Kota Piring, hingga Jalan WR Supratman," kata Kepala Satlantas Polresta Tanjungpinang, AKP Arbi Guna Bimantara di kantornya, Rabu kemarin.

AKP Arbi memberi peringatan keras kepada remaja-remaja tersebut agar tidak mengulangi perilaku yang sama, karena bisa mengancam keselamatan mereka maupun pengguna jalan lainnya. Ia pun menegaskan aksi foto-foto di tengah jalan itu tidak bisa dibenarkan.

"Makanya, kami minta aksi semacam itu tidak boleh dilakukan oleh anak-anak kita, meskipun niatnya cuma ikut-ikutan tren," ujarnya.

AKP Arbi turut mengimbau peran aktif orangtua mengawasi anak-anaknya guna mencegah mereka melakukan tindakan berbahaya tersebut.

Sementara, petugas kepolisian lalu lintas secara intens akan melakukan patroli di titik-titik lokasi atau jalanan yang dijadikan sebagai spot foto malam hari.

"Sejauh ini, memang belum ada laporan kejadian kecelakaan imbas aksi foto-foto di jalan, namun kita harus tetap menjaga kondusifitas pengguna jalan raya di Tanjungpinang," demikian AKP Arbi.