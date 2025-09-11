Heboh Pria Nyamar Jadi Perempuan Berkerudung, Curi Mobil di Bandara Sulsel tapi Nabrak Pohon

ERA.id - Warga di Jalan Poros Bandara Baru Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), dihebohkan dengan aksi pencurian oleh pria yang mengenakan kerudung. Aksi pelaku gagal lantaran mobil yang dicurinya menabrak pohon.

Kapolsek Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Iptu Asri, membenarkan kejadian itu. Menurutnya, insiden berawal ketika pelaku berpura-pura meminta tumpangan kepada pegawai Otoritas Bandara, Dessy Pramitha (37) menuju area bandara.

"Korban terbiasa memberi tumpangan kepada pegawai lain, sehingga tidak menaruh curiga," kata Asri, Rabu (10/9/2025).

Namun, saat berada di dalam mobil, pelaku justru memaksa korban memutar arah kendaraan. Bahkan korban sempat dicekik dari belakang hingga merasa terancam.

Korban yang panik segera keluar dari mobil sambil berteriak minta tolong. Pelaku lantas membawa kabur kendaraan tersebut dan nekat menerobos portal tol bandara.

Aksi itu tak berlangsung lama. Mobil yang dikuasai pelaku hilang kendali dan menabrak pohon di pembatas jalan. Warga sekitar yang melihat kejadian segera mengamankan pelaku sebelum akhirnya diserahkan ke polisi.

"Setelah diamankan, ternyata pelaku seorang laki-laki yang mengenakan kerudung," jelas Asri.

Hasil pemeriksaan awal, polisi menduga pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Beberapa pertanyaan yang diajukan penyidik dijawab dengan kalimat tak nyambung.

"Dugaan sementara pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Namun, kami tetap akan mendalami motifnya. Dia juga tidak memiliki identitas," tambah Asri.

Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Bandara. Barang bukti berupa mobil korban telah diamankan untuk proses lebih lanjut.