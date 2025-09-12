Diminta Bayar Dulu, Wanita di Sidrap Sulsel Tewas Ditikam Pelanggan

ERA.id - Seorang wanita berinisial MKP (34) ditemukan tewas di sebuah wisma di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, usai terlibat cekcok dengan pria berinisial YN (31). Pertengkaran keduanya dipicu masalah pembayaran jasa seksual yang dipesan melalui aplikasi MiChat.

Kapolres Sidrap AKBP Fantry Taherong menjelaskan, peristiwa itu berawal ketika YN yang tinggal di Kabupaten Wajo mencari jasa kencan lewat aplikasi MiChat pada Jumat (5/9/2025) lalu. Ia kemudian menemukan akun korban dan melakukan percakapan terkait tarif serta fasilitas yang ditawarkan.

“Dalam obrolan itu disepakati tarif Rp600 ribu untuk durasi satu jam. Kesepakatan ini yang membuat pelaku datang ke wisma tempat korban berada,” kata Fantry kepada wartawan, Jumat (12/9/2025).

Setelah bertemu di kamar nomor 1 wisma tersebut, keduanya sempat berhubungan intim sekali. Namun saat YN hendak melanjutkan karena waktu masih tersisa, korban meminta pembayaran terlebih dahulu. Hal itu memicu adu mulut.

“Korban menolak melayani tanpa dibayar, sementara pelaku merasa masih ada sisa waktu 25 menit. Dari situlah cekcok terjadi hingga berujung kontak fisik,” ungkap Fantry.

Dalam pertengkaran tersebut, korban sempat menggigit pelaku. YN kemudian membalas dengan mencekik. Karena korban terus berteriak, pelaku panik dan akhirnya menusuk leher korban hingga meninggal dunia.

Usai melakukan aksinya, YN melarikan diri dan bersembunyi di sebuah rumah kebun di Kabupaten Wajo. Ia akhirnya ditangkap polisi pada Selasa (9/9/2025).

Kini, YN resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara atau seumur hidup. Polisi juga masih mendalami dugaan adanya unsur perencanaan dalam kasus ini.