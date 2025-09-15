Tentara Tewas Ditikam di Wonosobo Saat Lerai Pertengkaran dalam Restoran, Pilu

ERA.id - Anggota Kodim 0707/Wonosobo, Serda RS, tewas ditikam saat berusaha melerai pertikaian di salah satu restoran di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Kepala Penerangan Kodam IV/ Diponegoro Kolonel Andy Soelistyo di Semarang, Minggu, menyebutkan peristiwa tewasnya anggota TNI pada Sabtu (13/9) usai melaksanakan tugas pemantauan

"Korban datang ke Resto Shaka di Desa Jolontoro untuk makan malam," katanya.

Menurut dia, ketika menjelang tengah malam, korban mendengar keributan di salah satu ruangan restoran.

"Korban melihat seorang pengunjung sedang ribut dengan petugas restoran," katanya.

Ia menjelaskan korban kemudian melerai pertikaian dan mengarahkan pengunjung restoran menuju tempat parkir.

Pengunjung yang diketahui berinisial I tersebut, kata dia, ternyata menuju mobil miliknya dan mengambil sebuah senjata tajam

Ia menuturkan pelaku kemudian menyerang korban dari belakang dengan menggunakan senjata hingga melukai bagian wajah. "Setelah menyerang korban, pelaku langsung kabur dengan menggunakan mobil," katanya.

Sementara Serda SR yang terluka, kata dia, mendapat pertolongan dari petugas dan pengunjung restoran untuk selanjutnya dilarikan ke rumah sakit.

Ia mengatakan korban dinyatakan tewas usai dilarikan ke rumah sakit pada Sabtu dini hari.

Ia menambahkan polisi militer berkoordinasi dengan Polres Wonosobo untuk menyelidiki peristiwa tersebut.