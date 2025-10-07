Gegara Makanan, Suami di Sultra Habisi Nyawa Istri Sendiri

ERA.id - Seorang pria berinisial S di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), tega menghabisi nyawa istrinya sendiri, J, setelah terlibat pertengkaran rumah tangga. Pemicu awal konflik diduga hanya soal makanan.

Peristiwa itu terjadi di Desa Rompu-rompu, Kecamatan Poleang Utara, pada Rabu (1/10/2025) lalu. Saat itu, S pulang ke rumah dan tidak mendapati makanan, hingga terjadi cekcok dengan istrinya. Ketegangan berlanjut hingga keesokan harinya.

"Korban sempat meminta izin keluar rumah, tetapi pelaku tidak mengizinkan. Dari situ pertengkaran kembali terjadi," ujar Kasi Humas Polres Bombana, Ipda Muhammad Ridwan dari rilis yang diterima ERA, Selasa (7/10/2025).

Puncak konflik terjadi pada Kamis (2/10/2025) sekitar pukul 02.30 WITA. Saat itu korban meminta suaminya merebus air untuk membuatkan susu anak mereka. Bukannya menuruti, S justru menyiramkan air panas ke tubuh korban.

Dalam kondisi panik, korban mencoba melarikan diri ke belakang rumah. Namun S mengejar sambil membawa sebilah parang. Di sebuah kebun tak jauh dari rumah, korban tertangkap dan ditikam dari belakang hingga tewas di tempat.

"Setelah menghabisi korban, pelaku meninggalkan jasad istrinya yang bersimbah darah," jelas Ridwan.

Warga kemudian menemukan korban dalam kondisi mengenaskan. Polisi yang menerima laporan segera menangkap S bersama barang bukti parang yang digunakan untuk membunuh.

"Pelaku sudah diamankan untuk diproses hukum lebih lanjut," tambah Ridwan.