Rajin Belajar dari YouTube, Pria di Sulsel Jadi Pengoplos Gas Elpiji Subsidi

ERA.id - Seorang pria berinisial AR ditangkap polisi setelah ketahuan mengoplos gas elpiji bersubsidi di Perumahan Bumi Batara Mawang Permai, Kelurahan Mawang, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, Sulawesi Selatan, Rabu (17/9/2025) kemarin.

Dari lokasi, aparat menyita 100 tabung gas ukuran 3 kilogram dan 26 tabung besar berkapasitas 15 kilogram. AR diduga menjadi otak dari praktik ilegal ini.

Saat digelandang, ia bahkan memperagakan cara memindahkan isi gas subsidi ke tabung non-subsidi. AR mengaku mempelajari teknik tersebut secara otodidak melalui tayangan YouTube.

“Untuk isi satu tabung 12 kilo, butuh empat tabung gas 3 kilo,” ujarnya di hadapan polisi.

Ia menambahkan, dari satu kali pengisian bisa meraup keuntungan Rp80 ribu hingga Rp100 ribu, tergantung harga beli tabung subsidi di pasaran.

Kapolres Gowa AKBP Muhammad Aldy Sulaiman membenarkan pengungkapan kasus ini. Menurutnya, aksi pengoplosan tersebut merugikan masyarakat karena gas subsidi diperuntukkan bagi warga kurang mampu.

Kini, AR bersama seluruh barang bukti diamankan di Mapolres Gowa untuk penyelidikan lebih lanjut.