Viral Video Legislator Wahyudin Moridu Ingin Rampok Negara, BK DPRD Gorontalo: Dia Mabuk

ERA.id - Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti pernyataan legislator Fraksi PDIP, Wahyudin Moridu, yang viral di media sosial setelah mengaku ingin merampok uang negara. BK menduga ucapan tersebut disampaikan Wahyudin dalam kondisi tidak sepenuhnya sadar.

"Benar dia dalam keadaan mabuk minum-minuman beralkohol," ujar Ketua BK DPRD Gorontalo, Fikram Salilama, Jumat (19/9/2025).

Kendati demikian, Fikram menegaskan ucapan Wahyudin tetap masuk kategori pelanggaran etik, terlepas dari kondisi yang bersangkutan saat melontarkan pernyataan tersebut.

"Lepas dari segalanya, minum pun, mabuk pun, dia sudah kena pelanggaran kode etik," kata Fikram.

Menurutnya, sikap Wahyudin sangat disesalkan, apalagi sebagai anggota DPRD yang seharusnya menjadi teladan dalam bersikap maupun bertutur kata.

"Kita disumpah menjunjung tinggi aturan perundang-undangan, sementara dia sudah mengeluarkan kata-kata seperti itu. Sampai menyebut memiskinkan negara, itu fatal," tegasnya.

BK DPRD Gorontalo berencana memanggil Wahyudin pekan depan untuk dimintai klarifikasi.

"Video ini baru saya tahu sekitar tiga jam lalu. Badan Kehormatan segera bergerak cepat menindaklanjuti," ucap Fikram.

Sebelumnya, video Wahyudin beredar luas di media sosial. Dalam rekaman itu, ia mengaku ingin merampok uang negara dengan alasan memiskinkan negara. Pernyataan tersebut dilontarkan Wahyudin saat berada dalam mobil bersama seorang perempuan.

Usai videonya viral, Wahyudin didampingi istrinya pun meminta maaf atas perbuatannya.