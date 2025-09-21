Diduga Sakit Hati Mantan Istri Ogah Rujuk, Pria di Pacitan Habisi Nyawa Mantan Mertua

ERA.id - Kepolisian Resor Pacitan, Jawa Timur mengerahkan tim gabungan untuk mengejar pelaku pembunuhan brutal berinisial WW terhadap mantan mertua dan melukai empat anggota keluarga mantan istrinya di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Sabtu (20/9) malam.

Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar di Pacitan, mengatakan aparat bersama warga masih menyisir area perbukitan dan hutan di sekitar lokasi.

"Kami melakukan pengejaran secara maksimal. Sejumlah personel disebar ke jalur yang diperkirakan menjadi pelarian pelaku,” ujarnya, dikutip Antara, Minggu (21/9/2025).

Pelaku diidentifikasi berinisial WW (42), warga Desa Kanyen, Kecamatan Kebonagung, Pacitan.

Peristiwa berdarah itu menewaskan Timi (65), ayah dari mantan istri pelaku, akibat luka sayatan senjata tajam di leher. Empat korban lainnya, termasuk mantan istri pelaku Miswati, mengalami luka serius dan dirawat di RSUD dr. Darsono Pacitan.

Menurut keterangan warga, Wawan mendatangi rumah Miswati pada malam hari dan langsung menyerang penghuni rumah dengan senjata tajam. Usai beraksi, pelaku melarikan diri dan diduga membawa anaknya yang berusia 17 tahun.

Kepala Desa Temon, Jamiatin, menyebut aksi keji itu dipicu persoalan rumah tangga.

"Pelaku sakit hati karena mantan istrinya menolak rujuk dan berencana menikah lagi," katanya.

Polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian dan mengimbau masyarakat melapor jika mengetahui keberadaan Wawan.

"Kami minta masyarakat tetap tenang dan segera memberi informasi bila melihat pelaku,” tegas Kapolres.