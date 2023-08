Ogah Terima Indra Bekti, Ibunda Aldilla Jelita Singgung Nabi Luth: Aku Tidak Ingin Kamu di Neraka

ERA.id - Ibunda Aldilla Jelita, Marjam mengungkapkan kekecewaannya pasca putrinya memutuskan rujuk dengan Indra Bekti. Ia mengaku ogah menerima sang menantu dan menyinggung Nabi Luth. Bahkan, Marjam merasa Indra Bekti mau menghancurkan hidup Aldilla.

Marjam menegaskan dirinya akan mempertahankan hak Aldilla Jelita. Selain itu, Marjam tak setuju putrinya rujuk karena merasa sang presenter membawanya ke neraka.

Meski begitu, perempuan kerap disapa Dila ini meminta sang ibunda untuk tidak mengaturnya kembali dan tetap bersikeras untuk rujuk dengan bintang film Cinta 24 Karat.

"Kamu anak saya, saya akan pertahankan hak. I don't want to you on the hell (aku tidak ingin kamu berada di neraka). Mami jangan atur-atur saya lagi. It's oke kalau kamu nggak mau diatur," jelasnya, dikutip dari akun Instagram @lambe__danu.

Ibunda Aldilla (Foto: Instagram/@lambe__danu)

Lalu, ibunda Aldila mengungkapkan pandangannya dari segi Islam. Ia menyebut perbuatan pria berusia 45 tahun ini haram dari surat Al-Quran terkait Nabi Luth.

"Tapi saya bicaranya sebagai lisannya Islam. Islam menyatakan disurat Nabi Luth ini haram, haram, tidak boleh," ucapnya.

Akan tetapi, ia merasa Indra Bekti bisa dimaafkan jika bertaubat. Namun, ketika Indra Bekti mengalami pendarahan otak pada Desember 2022 lalu, ia merasa sang presenter tak bertaubat.

"Kecuali kalau memang Bekti mau bertaubat. Kecuali, kalau memang Bekti mau bertaubat, tunjukkin taubatnya dulu dua tahun," paparnya.

"Dua tahun Bekti harus perbaiki diri Bekti kan. Dan sudah gitu, menjauhi nggak dari perbuatan yang hina gitu kan. Terus sudah bertaubat, menjauhi dan tidak mengulangi," tambahnya.

Ia merasa heran dengan perempuan berusia 37 tahun ini yang kembali menerima Indra Bekti. Ia merasa anaknya malaikat karena bisa memaafkan menantunya.

"Kalau si Bekti kan mengulangi. Dan Dilla bilang 'Saya mau menampung Bekti lagi'. (Saya bilang) 'Oke you angel, kamu Tuhan, kamu malaikat yang bisa mengampuni'," imbuhnya.

Marjam merasa tak semua wanita mau menerima kembali kesalahan mantan suami yang sudah fatal. Ia yakin Indra Bekti akan menghancurkan hidup Aldilla Jelita nantinya.

"1000 wanita, dua nggak mau digituin. Saya bilang gitu oke cold down, dan berarti dia Bekti bikin lagi (kesalahan). Mau bikin apa? Bekti mau terus hancurin hidup anak saya?" bebernya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka merasa sependapat dengan ibunda Aldilla Jelita karena Indra Bekti belum bertaubat.

"Bekti Bektiiiiii, lu yang salah tapi seakan-akan istri lu yang salah karna open donasi dan minta cerai disaat lu sakit. Padahal clue dari ibu mertua kalo dia kaum nabi luth," tulis akun @cik_meiia****

"Ya Allah, kasian Dilla sudah dihujat-hujat, ternyata belum tobat juga si Bekti," komentar akun @availa****__

"Penjahat kelamin? Nggak salah ya kemarin kalau Aldilla gugat cerai. Gitu banyak banget komentar negatif ke arah dia. Kasiaaan," kata akun @pisces200****

"Ortu pasti takut lah anak nya terkena penyakit, bayangin aja abis main lewat belakang di luaran sana trus paling berhubungan sama istrinya." ungkap akun @little_candi*****

Indra Bekti dan Aldilla Jelita memutuskan untuk menikah lagi alias rujuk. Bahkan, pasangan ini menggelar syukuran remarry atau rujuk mereka di Pave Bistro, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (25/8/2023). Acara syukuran rujuk ini digelar secara tertutup.

Sebelumnya, Indra Bekti dan Aldila Jelita resmi bercerai pada Senin (17/3/2023). Perceraian keduanya sudah dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Dalam perceraian Indra Bekti dan Aldila ini tidak ada perebutan harta gono-gini. Namun, hak asuh anak mereka jatuh ke tangan Aldila Jelita sebagai seorang ibu.

Sementara itu, Aldila Jelita menggugat cerai Indra Bekti pada Februari 2023 lalu, tak lama setelah Indra pulih dari pendarahan otak. Faktor masalah yang kerap berulang karena perbedaan prinsip menjadi pemicu perceraian mereka.