Kebakaran Hanguskan 8 Rumah di Makassar, Bocah 7 Tahun Tewas Terjebak Api

ERA.id - Kebakaran hebat melanda kawasan permukiman di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (20/9/2025) malam. Peristiwa itu menghanguskan delapan rumah warga dan merenggut nyawa seorang anak perempuan berusia tujuh tahun.

“Iya, delapan rumah semi permanen terdampak dan satu anak berusia tujuh tahun menjadi korban,” kata Kepala BPBD Makassar, Muhammad Fadli Tahar, Senin (22/9/2025).

Kebakaran terjadi sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Teluk Bayur, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate.

Api disebut bermula dari salah satu rumah warga sebelum menjalar ke bangunan lain di sekitarnya. Warga yang panik sempat berupaya memadamkan api sebelum petugas pemadam tiba.

Dinas Pemadam Kebakaran Makassar mengerahkan 29 unit armada untuk menjinakkan si jago merah. Api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 01.00 WITA.

Fadli menambahkan, penyebab kebakaran belum dapat dipastikan.

“Untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Dampak kebakaran ini sebanyak 11 KK atau 35 jiwa. Jenazah korban telah dibawa ke RS Bhayangkara Makassar,” jelasnya.