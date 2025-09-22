Teganya Penagih Utang, Rampas Motor dan Buang SIM-STNK Korban di Jalanan Jakut

ERA.id - Polisi menangkap tiga pria penagih utang atau mata elang berinisial YN, FL dan IF yang merampas motor korban bernama MDS di Jalan Raya Yos Sudarso, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Jumat (19/9).

"Ketiga pelaku ini ditangkap di Jalan Raya Pulomas Pacuan Kuda pada Jumat usai dilakukan penyelidikan," kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko Putra di Jakarta, Minggu.

Ketiga pelaku dijerat pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan saat ini para pelaku saat ini berada di Mako Polsek Kelapa Gading untuk diperiksa.

Kejadian ini berawal saat korban MDS (21) dari ingin ke rumah rekannya di Cilincing, Jakarta Utara. Saat menuju arah jalan Yos Sudarso, korban dipepet tiga orang dengan dua motor.

Ketiga orang ini mengaku sebagai pihak "leasing" motor dan dengan modus motor tersebut bermasalah dengan tunggakan motor. Para pelaku mengatakan pihak "leasing" ingin mengambil motor tersebut.

Satu pelaku lalu membawa motor korban dan korban dibonceng, sesampai di Jalan Yos Sudarso pelaku FL membuang KTP dan STNK korban. Lalu korban ini turun motor mengambil dokumen tersebut

Pelaku langsung melarikan motor dan korban ditinggal di lokasi.

Mendapati informasi tersebut, Tim Opsnal Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Kelapa Gading menyelidiki pelaku dengan ciri-ciri yang sudah diketahui. Selain itu dilakukan patroli di wilayah yang sering terjadi aksi modus mata elang.

Setelah itu tim mengobservasi wilayah dan membuntuti lima terduga pelaku modus matel tersebut. Setelah itu lima pelaku tersebut beraksi di Jalan Raya Yos Sudarso dan memepet korban.

Kelima pelaku tersebut menggunakan 3 motor matik. Setelah kelima pelaku tersebut beraksi dan mendapatkan motor korban setelah itu Tim Opsnal yg telah membuntuti pelaku tersebut langsung mengamankan tiga orang pelaku tersebut dan 2 orang pelaku tersebut berhasil melarikan diri

Petugas melakukan penggeledahan badan ditemukan empat telepon seluler, dua unit sepeda motor dan satu sepeda motor merupakan motor yang diambil dari korban MBS.