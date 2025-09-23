Heboh Warga di Makassar Bentrok Sewaktu Polisi Nongkrong Tak Jauh dari Tempat Perkara

ERA.id - Bentrok antarwarga kembali pecah di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (22/9/2025) kemarin. Peristiwa itu berlangsung saat Polrestabes Makassar tengah menggelar kegiatan Ngopi Kamtibmas di wilayah tersebut.

Kericuhan terjadi di Kelurahan Eja Beru sekitar pukul 21.54 WITA. Suara ledakan petasan terdengar di lokasi hingga membuat warga sekitar panik dan berhamburan. Bentrokan melibatkan dua kelompok, yakni warga Layang dan Lorong 148. Warga dari Layang disebut lebih dulu melancarkan serangan.

Sejumlah warga terlibat tawuran dengan menggunakan anak panah dan badik, sementara suara petasan terus mengentak suasana. Personel Samapta Polrestabes Makassar segera turun tangan membubarkan massa. Meski sempat mundur, kelompok warga beberapa kali kembali maju dan melancarkan serangan secara sporadis.

Sebelum bentrokan kembali pecah malam hari, Polrestabes Makassar lebih dulu menggelar kegiatan Ngopi Kamtibmas di Jalan Kandea III, Tallo, sejak pukul 20.00 WITA.

Namun, aksi tawuran antar warga di kawasan itu ternyata bukan yang pertama. Pada pagi hari, sekitar pukul 06.00 WITA, bentrok juga sempat terjadi antara kelompok warga Layang dan Kandea. Bentrokan berlangsung dengan lemparan batu hingga penggunaan anak panah.

“Benar, paginya itu pecah, tawuran antara kelompok warga Layang dan Kandea,” kata Kapolsek Tallo, Kompol Syamsuardi, Selasa (23/9/2025).