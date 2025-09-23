Lihat Orang Tua Serupa Ular, Anak di Ponorogo Bunuh Bapak-Ibunya

ERA.id - Seorang anak di Dukuh Sedandang, Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Ponorogo, diduga membunuh bapak-ibunya Kaseno (65) dan Sarilah (60), Senin siang kemarin. Pelaku berhalusinasi dan menduga orang tuanya adalah ular.

Kapolsek Pulung AKP Budi Santoso mengatakan, kedua korban ditemukan dengan luka parah di bagian belakang kepala.

Tim Inafis Polres Ponorogo bersama petugas Puskesmas Pulung sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan barang bukti.

"Dugaan sementara korban meninggal akibat kekerasan. Saat ini kami memeriksa saksi dan mengamankan salah satu anak korban untuk dimintai keterangan," kata Budi.

Informasi dari warga setempat menyebutkan, anak korban berinisial S, yang tinggal serumah dengan kedua orang tuanya, mengalami gangguan kejiwaan dalam sebulan terakhir.

Namun polisi belum memastikan keterlibatan yang bersangkutan sebelum hasil pemeriksaan selesai.

Kaseno sehari-hari bekerja sebagai kuli angkut pasir, sementara istrinya ibu rumah tangga.

Hingga Senin sore, jenazah keduanya telah dibawa ke RSUD dr. Harjono Ponorogo untuk diautopsi.

Polisi menegaskan penyelidikan akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan kondisi kejiwaan terduga pelaku.