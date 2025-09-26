Bela MBG Saat Ribuan Orang Keracunan, Gubernur Sulteng: Implementasi Perintah Nabi

ERA.id - Di tengah ribuan anak tumbang keracunan seusai menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG), Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid pasang badan membela proyek tersebut.

Menurutnya, MBG yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto, merupakan salah satu perintah Nabi Muhammad SAW saat membangun Kota Madinah.

"Di mana-mana saya sampaikan, bahwa bapak presiden ini sebetulnya melaksanakan salah satu perintah Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam," katanya saat menerima kunjungan Badan Gizi Nasional, di Kota Palu, Kamis kemarin.

Anwar menjelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau menyampaikan sebuah pidato bersejarah yang dikenal sebagai Deklarasi Madinah. Pidato itu berisi empat pilar utama, yakni menebarkan keselamatan, memberi makan kepada setiap orang, menyambung silaturahmi, dan mendirikan salat di malam hari.

“Kalau kita ingin membangun negeri ini, yang pertama tebarkan keselamatan. Yang kedua, beri makan kepada semua orang. Inilah perintah Rasulullah, dan saya melihat Bapak Presiden melaksanakan perintah itu melalui program makan bergizi gratis,” jelasnya.

Anwar juga mencontohkan, Rasulullah berhasil mengubah Yatsrib menjadi Madinah dan menjadikannya pusat peradaban Islam hanya dalam waktu 23 tahun dengan berpegang pada empat pilar tersebut.

Salah satunya adalah memberi makan kepada orang banyak. Menurutnya, program makan bergizi gratis bukan sekadar upaya meningkatkan gizi rakyat, tetapi juga sarana menghadirkan keberkahan bagi bangsa.

“Kalau kita memberi makan orang lain, Insya Allah akan ada keberkahan yang turun. Rezeki akan datang dengan jalan yang tidak disangka-sangka,” katanya.

Dia juga menyinggung teladan Nabi Ibrahim AS yang dikenal sebagai bapak pengembangan sumber daya manusia, di mana salah satu amal utama beliau adalah memberi makan orang lain. Hal itu pula yang diajarkan turun-temurun oleh orang tua di nusantara.

“Kalau ini berhasil, saya yakin negeri ini akan dipenuhi keberkahan. Dan kalau keberkahan hadir, segala persoalan akan ada jalan keluarnya. Oleh karena itu, terima kasih kepada bapak presiden atas program ini, dan kami berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya,” katanya.