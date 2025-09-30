Viral Aksi Konvoi Komunitas Motor Nmax Hentikan Bus di Ciwidey, Polisi Selidiki

ERA.id - Kasat Lantas Polresta Bandung Kompol Sigit Suhartanto mendalami aksi komunitas motor matic Nmax yang dinilai berbahaya di ruas Jalan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

"Kami sedang dalami dulu ya kejadiannya," kata Sigit.

Aksi konvoi komunitas motor ini beredar luas di media sosial lewat akun @infojawabarat. Video berdurasi 21 detik itu menunjukkan konvoi sepeda motor jenis matic memberhentikan bus berwarna biru dan kuning di tikungan tajam.

Berdasarkan keterangan, aksi yang membahayakan dari pemotor itu terjadi pada Minggu 28 September 2025 di ruas Jalan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Dari video itu, terlihat pengendara sepeda motor berwarna silver berkelir emas, tiba-tiba mendahului dan memberhentikan bus yang sedang mengambil ancang-ancang untuk berbelok.

Tujuan pemotor memberhentikan bus itu untuk memberi ruang kepada konvoi sepeda motor yang berada di belakangnya.

"Nekat! Rombongan pemotor matic menyetop sebuah bus yang tengah mengambil ancang-ancang untuk berbelok. Kejadian tersebut diduga terjadi pada Minggu (28/9) pagi di ruas jalan Ciwidey, Kabupaten Bandung," demikian keterangan dari unggahan akun Instagram tersebut, dikutip pada Selasa (30/9/2025).

"Banyak netizen menganggap aksi komunitas tersebut arogan karena membahayakan. Selain itu terdapat marka jalan tidak putus di mana seharusnya pengendara dilarang melewati garis tersebut, terutama saat menyalip kendaraan lain, karena area tersebut berbahaya atau memiliki risiko kecelakaan tinggi," tambahnya.