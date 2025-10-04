Viral Wakil Ketua DPRD Pasangkayu Gagap Saat Membaca UUD 1945, Kok Bis Jadi Wakil Rakyat?

ERA.id - Jagat media sosial dihebohkan dengan video pendek salah seorang Wakil Ketua DPRD Pasangkayu, Sulawesi Barat, kesulitan membaca alias gagap ketika membaca UUD 1945 saat upacara resmi.

Kegiatan itu terjadi ketika yang bersangkutan memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2025 di kantor Bupati Pasangkayu, Sulbar. Aksi itu menyedot para peserta upacara turut menuntun pembacaan UUD 1945 tersebut melalui Jarak jauh.

Video viral itu terakam jelas sebagaimana yang diunggah dalam akun Instagram @parpare_info, dikutip Minggu (4/10/2025).

"Viral video Wakil Ketua DPRD Pasangkayu, Hariman Ibrahim menjadi sorotan karena kesulitan membaca UUD 1945 saat Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Dalam video beredar tersebut, terlihat sang wakil rakyat tergagap gagap saat membaca," tulis keterangan teropongmakassar.

Para netizen pun turut berkomentar mengenai hal ini. "Kumur-kumur enggak jelas," tulis aldy.lw.

"Sumber Daya Alam melimpah tapi Sumber Daya Manusia yang kurang cerdas, makanya ratusan tahun dijajah colonial," tulis eriincredibale.

"Tidak ada lagi yang bisa selain dia ? Moment sakral begini kan masih bisa yang lain karena tidak mungkin orang orang dekatnya tidak tau kekurangannya ini bapak," tulis eehhhsobat.