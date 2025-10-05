Basarnas: 26 Santri Ponpes Al-Khoziny Meninggal Dunia, 21 Belum Teridentifikasi

ERA.id - Sebanyak 26 santri Pondok Pesantren Al-Khoziny, Baduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, meninggal dunia akibat tertimbun bangunan. Dari jumlah tersebut, 21 jenazah belum berhasil diidentifikasi.

Direktur Operasi Basarnas Yudhi Bramantyo mengatakan sampai hari ini 130 santri berhasil ditemukan dengan 26 diantaranya meninggal dunia. Dari jumlah tersebut ada sebanyak 21 jenazah belum dapat diidentifikasi.

“Hingga saat ini total korban yang ditemukan sebanyak 130 orang, terdiri atas 104 selamat dan 26 meninggal dunia," kata Yudhi dalam keterangannya, Minggu (5/10/2025).

Yudhi menuturkan tim SAR gabungan melakukan proses pencarian dengan pola 24 jam penuh. Dari misi pencarian itu, pada Sabtu malam tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 12 korban dari reruntuhan bangunan pondok pesantren.

Tim dari posko darurat Basarnas di lokasi kejadian melaporkan korban ke-31 atau jenazah keempat yang ditemukan pada hari itu berhasil dievakuasi dari sektor A1 pukul 21.15 WIB. Setelah itu, tiga jenazah lain ditemukan berdekatan di sektor A3 sekitar pukul 22.00 WIB.

Pencarian berlanjut di sektor A3 dengan ditemukannya jenazah ke-34 pada pukul 22.46 WIB, lalu jenazah ke-35 pada pukul 22.57 WIB, jenazah ke-36 pukul 22.59 WIB, dan jenazah ke-37 pukul 23.01 WIB.

Pada lokasi yang sama, tim kembali menemukan dua jenazah lainnya, yaitu korban ke-38 pada pukul 23.26 WIB dan korban ke-39 pada pukul 23.29 WIB.

Basarnas memastikan operasi pencarian dan pertolongan terus dilakukan dengan melibatkan ratusan personel gabungan, mengingat masih ada sejumlah korban yang belum ditemukan serta sebagian besar jenazah yang belum teridentifikasi.