Bukannya Dibikin Baik, Bapak di Bandung Malah Ajari Anaknya Jadi Pencuri Motor

ERA.id - Polrestabes Bandung, Jawa Barat, meringkus lima orang pencuri motor dengan total barang bukti 17 unit sepeda motor.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Abdul Rahman mengatakan dari lima pelaku yang ditangkap, dua orang di antaranya merupakan bapak dan anak.

"Untuk perannya dari bapak mengawasi anaknya yang menjadi pemetik. Ini merupakan dasar kami melaksanakan tindakan upaya penindakan terhadap tindak pencurian kendaraan bermotor," kata Abdul saat merilis kasus tersebut di Bandung, Selasa (7/10/2025).

Abdul mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan sejak September hingga awal Oktober 2025.

Adapun lima tersangka yang ditangkap masing-masing berinisial AL, FA, ES, R, dan RMN, sementara satu orang lainnya berinisial C masih dalam pengejaran (DPO).

Menurut dia, para pelaku menjalankan aksinya dengan cara merusak kunci stang menggunakan kunci T dan mereka juga memanfaatkan kelalaian pemilik kendaraan yang meninggalkan kunci di motor.

"Beberapa korban meninggalkan kunci di motor. Hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku yang langsung membawa kabur kendaraan tersebut," ujarnya.

Selain 17 unit sepeda motor, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain berupa rekaman CCTV, dua buah kunci palsu, dan satu kunci gembok.

Para tersangka dijerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara, serta Pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan ancaman empat tahun penjara.