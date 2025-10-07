Papan Reklame Roboh Timpa Rumah Warga di Tangsel Akibat Hujan dan Angin Kencang

ERA.id - Hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di Tangerang Selatan (Tangsel), Selasa (7/10/2025). Sebuah tower reklame di Jalan Sumatra RT 02 RW 02, Jombang, Ciputat, Tangsel, pun ambruk akibat hujan ini.

"Telah terjadi konstruksi bangunan tower reklame roboh yang diakibatkan hujan deras diikuti angin kencang," kata Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq kepada wartawan, Selasa (7/10/2025).

Tower itu ambruk sekira pukul 13.05 WIB tadi. Besi papan reklame itu roboh menimpa atap rumah warga.

"Atap rumah yang tertimpa tower roboh mengalami kerusakan," ujarnya.

Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Polisi bersama instansi terkait sudah menuju lokasi untuk membantu proses evakuasi.