Viral Kakek Nikahi Perempuan Muda di Pacitan dengan Mahar Miliaran, Ternyata Penipuan

ERA.id - Viral lansia menikahi perempuan muda dengan mahar sampai miliaran rupiah di Dusun Sidodadi, Desa Jeruk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Rabu (8/10/2025) malam.

Kepala Desa Jeruk, Haris Kuswanto, mengaku mempelai pria bernama Tarman, 74 tahun, asalnya dari Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. "Perempuan namanya Shela Arika dan berusia 24 tahun," tutur Haris beberapa waktu lalu.

Warganet menyikapi pernikahan ini seperti kakek yang menyunting cucu sendiri. Apalagi saat mereka mendengar nilai mahar yang tinggi: Rp3 Miliar. Menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Bandar, Bakhrul Husaeni, Kamis kemarin, awalnya mahar yang tercatat sebesar Rp 1 miliar dan satu unit Toyota Camry. Dua hari sebelum akad, nilai mahar berubah menjadi Rp3 miliar dan mobil Camry tetap disertakan sebagai hadiah, bukan untuk mas kawin.

"Saudara Tarman, saya nikahkan Shela Arika binti Arif Supriyadi kepada saudara, dengan maskawin berupa seperangkat alat salat dan cek senilai Rp 3 miliar, saudara bayar tunai," demikian bunyi ucapan penghulu dalam video tersebut.

Kekagetan warganet kembali terjadi, saat mereka kena tipu massal. Ternyata mahar berbentuk cek senilai Rp 3 miliar yang dijanjikan Tarman itu, palsu. Fakta itu dikuatkan dengan kaburnya Tarman. Dia meninggalkan sang istri dan keluarga barunya.

Kabar tipu-tipu pertama kali diembuskan oleh kerabat mempelai perempuan lewat siaran langsung akun TikTok Kandang Pacitan. “Setelah viral, pengantin kabur. Mobil ditinggal dan bawa kabur motor tuan rumah. Pengantin wanitanya sedih,” ujar pemilik akun TikTok tersebut.

Warganet lain pun membuka aksi Tarman di Wonogiri. Ada pula yang bilang kalau Tarman dulunya seorang sopir bus. “Iming-imingnya bakal dikasih harta dan warisan yang banyak,” ujarnya.