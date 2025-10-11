Remaja di Makassar Ditikam Saat Isi Bensin, Motornya Dibakar

ERA.id - Seorang buruh harian berinisial SF (20) ditangkap polisi setelah menikam dan membakar sepeda motor milik seorang remaja berinisial FHR (20) di Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi kini masih memburu rekan SF yang turut terlibat dalam aksi brutal tersebut.

Kapolsek Manggala Kompol Semuel To’Longan mengatakan pelaku diamankan di kediamannya di Jalan Kajenjeng. “Sudah diamankan. Sementara satu pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui masih dalam pengejaran,” ujar Semuel, Sabtu (11/10/2025).

Peristiwa penganiayaan itu terjadi di Jalan AMD Borong Jambu, Kelurahan Manggala, pada Rabu (8/10/2025) lalu sekitar pukul 01.05 WITA. Saat itu korban tengah mengisi bahan bakar di lokasi kejadian.

“Tiba-tiba dua pelaku datang menghampiri korban dan langsung menyerang menggunakan pisau dapur, hingga menyebabkan luka tusuk di paha dan perut korban,” jelas Semuel.

Tak berhenti di situ, pelaku juga merampas sepeda motor korban jenis Yamaha Jupiter warna merah hitam. Motor tersebut kemudian dibakar di Jalan Kajenjeng, Kelurahan Tamangapa, sekitar pukul 04.00 WITA.

Korban yang terluka segera melapor ke Polsek Manggala bersama orang tuanya. Berdasarkan hasil penyelidikan dan rekaman CCTV di sekitar lokasi, polisi akhirnya berhasil menangkap SF.

Ia menambahkan, pihaknya masih mendalami motif di balik aksi penganiayaan disertai pembakaran motor tersebut. “Pelaku kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolsek Manggala,” pungkasnya.