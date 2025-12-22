Cerita Aghniny Haque Jadi Perempuan Manipulatif di Penerbangan Terakhir

ERA.id - Aghniny Haque mengungkap tantangan dalam memerankan karakter Nadia di film Penerbangan Terakhir. Ia mengaku pertama kali mendapat peran karakter paling kompleks.

"Ini karakter pertama yang dihadirkan di aku, sebuah karakter yang sangat berbeda dari karakter yang belum pernah kumainin sebelumnya," ujar Aghniny saat meghadiri press conference official Trailer Penerbangan Terakhir di XXI Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/12/2025).

Dalam film Penerbangan Terakhir, Kapten Deva yang diperankan oleh Jerome Kurnia merupakan seorang pilot yang katismatik namun manipulatif, mendekati banyak pramugari, salah satunya Tiara, yang diperankan oleh Nadya Arina. Kehadiran karakter Nadia sebagai pramugari senior yang memiliki hubungan lebih dulu dengan Kapten Deva dalam cerita menjadi pemicu utama puncaknya konflik antar karakter.

Aghniny mengungkap karakter Nadia yang sangat kapitalis dan semuanya menjadi klimaks ketika karakternya masuk.

"Dinamika karakternya sendiri sangat intens, Nadia ini bukan sekadar hanya pasangannya Deva saja, tapi dia adalah sebagai katalis. Ketika karakternya masuk, semua masalah tuh langsung rasanya tuh kayak jadi klimaks dan enggak beres-beres gitu. Karena karakternya Nadia masuk, semua jadi menekan karakternya sampai limitnya," ungkap Aghniny.

Aghniny juga mengaku sedikit kesulitan untuk memerankan karakter Nadia yang begitu kompleks dan manipulatif. Hal ini lantaran karakter itu sangat jauh dengan kepribadiannya di kehidupan nyata.

"Jujur untuk memainkan Nadia di sini susah-susah gampang karena beda jauh karakternya Nadia dan juga Aghniny," katanya.

Lalu, kata Aghniny, karakter Nadia memiliki trauma kehilangan sehingga melakukan segala cara supaya tidak kehilangan Kapten Deva.

"Kayak aku enggak bakal bisa dipertahankan kalau misalkan aku punya pasangan seperti Deva. Yang ada aku makin gila gitu. Nah kalau Nadia ini dia suka banget ada di situ gitu. Dia enggak mau kehilangan. Dia trauma akan kehilangan jadi dia berusaha mengontrol Deva supaya enggak kehilangan Deva," jelasnya.

Menurutnya, salah satu tantangannya ialah ia ingin penonton mengetahui alasan dibalik karakter Nadia yang melakukan tindakan ekstrem karena tidak mau kehilangan.

"Dan pasti kalau ditanya siapa sih yang mau kehilangan gitu. Aku juga pengen walaupun tindakan Nadia ini ekstrem, aku pengen penonton paham kenapa dia jadi seperti itu, dan itu tantangannya," pungkasnya.

"Setiap karakter membawa agenda dan juga lukanya masing-masing. Dengan manipulatifnya, disini aku mencoba memainkan ketakutan dia," sambungnya.

Lewat peran sebagai Nadia, Aghniny meyampaikan pesan kepada para wanita agar tidak kehilangan kontrol saat mencintai pasangan.

"Kalau bisa karakternya jangan seperti Nadia. Iya sayang, mencintai, tapi tolong teman-teman juga tahu kapan cinta itu berubah menjadi kontrol dan tahu kapan kita harus pergi dari saat itu sebelum kayak susah lho buat misalkan ngebalikin kita menjadi normal lagi setelah disakitin oleh sebuah hubungan atau orang lain, itu enggak mudah. Jaga diri kalian, jangan sampai terlalu dalam," tuturnya.

Film Penerbangan Terakhir akan tayang pada 15 Januari 2026.