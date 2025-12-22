Main Film Kuyank Bareng Rio Dewanto, Ochi Rosdiana Takut Dicap Pelakor

ERA.id - Ochi Rosdiana mengungkap ketakutannya saat membintangi film Kuyank. Ochi blak-blakan takut disebut pelakor atau perusak rumah tangga orang di film tersebut.

Dalam film garapan rumah produksi DHF Entertainment, Ochi memerankan karakter Fauzia, seorang gadis asal Banjar yang menempuh pendidikan di luar kota. Karakternya pun tumbuh besar bersama Badri (Rio Dewanto), yang kemudian dijodohkan di kampung halaman.

Berkaitan dengan karakter tersebut, Ochi menegaskan bahwa perannya bukan seorang pelakor.

"Perusak, ya? Aku perusak, sih, tapi bukan perusak (seperti yang dibayangkan). Kalian harus nonton supaya tahu ceritanya. Jadi, jangan hujat aku dari sekarang, aku bukan perusak!" ujar Ochi saat ditemui saat perilisan poster dan trailer film Kuyank di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Senin (22/12/2025).

"Takutnya dibilangi pelakor. Bukan," tegasnya menambahkan.

Aktris berusia 26 tahun ini lantas berbagi pengalamannya selama syuting film Kuyank garapan sutradara Johansyah Jumberan. Menurutnya, syuting dengan menggunakan bahasa Banjar cukup menjadi tantangan sendiri.

Apalagi, kata Ochi, ia yang berasal dari Jawa Barat tidak memiliki kemampuan dasar untuk berdialog dengan bahasa Banjar.

"Kebetulan di sini aku juga belajar bahasa Banjar sedikit walaupun waktu mau take nggak full semua bahasa Banjar tapi kayak aku takut salah pengucapannya," imbuhnya.

Film Kuyank turut dibintangi oleh Rio Dewanto, Putri Intan Kasela dan masih banyak lagi. Film ini dijadwalkan tayang mulai 29 Januari 2026.