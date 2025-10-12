Anggota Geng Motor di Makassar Tewas Usai Tabrak Mobil Boks

ERA.id - Satu orang dari tiga orang diduga anggota geng motor mengalami kecelakaan menabrak mobil boks saat hendak membuat onar di jalanan dinyatakan tewas usai dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar, Sulawesi Selatan.

"Laporannya kecelakaan, ada pengaduan masyarakat, sehingga anggota yang patroli langsung ke sana. Laporannya menabrak mobil boks," ujar Kapolsek Tamalate Kompol Syarifuddin, di Makassar, Sabtu (12/10/2025).

Kejadian tersebut saat mereka melintas di Jalan Daeng Tata Raya, Kecamatan Tamalate, pada Sabtu (11/10) dini hari. Warga yang melihat kejadian tersebut segera melapor ke pihak kepolisian.

Dari informasi diperoleh, mereka hendak membuat onar di jalanan dengan mengendarai motor. Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan di tempat kejadian perkara (TKP), ditemukan barang bukti pelontar dan anak panah alias busur.

Satu orang diketahui inisial MA mengalami luka parah, sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, namun nyawanya tidak tertolong. Dua orang lainnya dinyatakan selamat, satu di rawat di rumah sakit dan satu lainnya diserahkan ke Polsek Panakukang karena masuk daftar pencarian orang.

"Ada tiga orang. Ditemukan senjata tajam jenis busur. Satu orang diambil keluarganya karena meninggal, satu masih dirawat di rumah sakit dan satu lagi dibawa anggota Polsek Panakukang. Dia dijemput karena melakukan pembusuran di wilayah sana," tuturnya.

Saat ditanyakan apakah mereka terpengaruh alkohol saat berkendara, dan mobil boks yang ditabrak tersebut sedang parkir atau berjalan di jalan raya, Syarifuddin tidak merinci, karena keterangan saksi masih dikumpulkan.

Selain itu, saat kejadian tersebut, warga setempat langsung beramai-ramai melihat kecelakaan tersebut sampai akhirnya polisi tiba di TKP lalu membawa mereka di bawa ke rumah sakit.

Dari video yang beredar di media sosial, terlihat ketiganya berada di jalan raya, salah seorang tergeletak di jalanan dengan wajah dipenuhi darah segar. Lokasi kecelakaan itu juga dikerumuni warga.

Terlihat pula ada pelontar dan anak panah dibawa mereka. Sedangkan, mobil boks berwarna putih usai ditabrak mengalami ringsek pada bagian depan.