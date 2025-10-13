3.181 Rumah di Tujuh Kecamatan Kota Medan Terendam Banjir

ERA.id - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Sumatera Utara mencatat banjir yang terjadi di kota itu sedikitnya merendam 3.181 rumah di tujuh kecamatan.

"Total yang terdampak mencakup 3.181 rumah di tujuh kecamatan," ujar Kepala BPBD Kota Medan Yunita Sari di Medan, Senin (13/10/2025).

Dia mengatakan banjir yang terjadi sejak Minggu (12/10) itu melanda Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Johor, dan Kecamatan Maimun.

Kemudian, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Polonia, dan Kecamatan Medan Selayang

Pihaknya mencatat di tujuh kecamatan itu sedikitnya 10.391 jiwa dari 3.599 kepala keluarga (KK) terdampak.

Menurut dia, BPBD setempat sejauh ini telah melakukan evakuasi terhadap 69 orang yang terdiri atas balita, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.

Sebelumnya berdasarkan laporan Pusdalops Sumut, sebanyak 405 jiwa di Kecamatan Medan Labuhan mengungsi akibat bencana banjir tersebut.

Camat Medan Labuhan Khairun Nasyir Tambusai mengatakan 1.444 KK terdampak oleh banjir yang melanda kecamatan yang dipimpinnya.