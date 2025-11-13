Tentara dan Polisi di Gowa Diduga Peras Sopir Travel Puluhan Juta

ERA.id - Tiga tentara diperiksa jajarannya karena diduga memeras supir travel bernama Aidil Isra senilai Rp30 juta saat melintas di Kabupaten Gowa pada Jumat (7/11) malam menuju Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

"Jadi betul, yang kejadian di Gowa baru-baru ini. Ada tiga orang diduga oknum TNI AD melakukan pemerasan. Sekarang tiga orang ini sudah didalami oleh pihak Pomdam untuk menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi," ujar Kapendam Kodam XIV Hasanuddin Kolonel (Kav) Budi Wirman, Rabu kemarin.

Tiga prajurit TNI tersebut masing-masing inisial Kopda SUY, Pratu FRM dan Pratu FTR bertugas di Satuan Pembekalan Angkutan Kodam XIV Hasanuddin. Dalam kasus ini seorang anggota Polri berdinas di Polrestabes Makassar diduga ikut terlibat.

Alasannya, korban dituduh membawa tenaga kerja ilegal ketika melintas di Jalan Poros Gowa oleh para terduga pelaku, selanjutnya mereka meminta uang puluuhan juta agar permasalahannya tidak berlanjut serta mobil tidak disita.

Kapendam menjelaskan, dari informasi awal, mereka melihat mobil travel melaju dengan menilai melebihi muatan sehingga dihentikan. Modusnya sama seperti razia, para terduga ini memeriksa surat-surat juga kondisi mobil tersebut.

"Kemudian mereka melaksanakan negosiasi di sana untuk kesepakatan uang damai. Setelah angkanya disepakati, pihak travel melaporkan kepada Polisi. Tapi perlu kita ketahui, selain oknum TNI, ada juga tiga warga sipil dan satu diduga oknum polisi terlibat," tuturnya mengungkapkan.

Atas dugaan pelanggaran itu, pihak Kodam memastikan terduga pelaku dari TNI diperiksa secara intensif guna pembuktian apakah bersangkutan melakukan perbuatan itu. Bila terbukti, sanksinya berat.

"Marilah kita sama-sama menjaga nama baik institusi kita. Kita hormati satuan kita. Kita pentingkan masyarakat. Ini masih kita dalami kenapa ketiga oknum TNI AD bisa berada di wilayah itu," ucapnya kembali menekankan.

Secara terpisah, korban Aidil Isra mengungkapkan kasus dugaan pemerasan itu sudah dilaporkan. Sebelumnya. ia ditahan di jalanan, kelengkapan diperiksa, juga kondisi mobil, kemudian dikatakan melanggar. Mereka meminta uang Rp30 juta dengan dalih damai serta permintaan Kanit. Merasa ketakutan, uang ditransferkan melalui mobile banking di ponselnya.

"Saya langsung bayar Rp30 juta transfer daring. Nama tertera di situ Siti, perempuan. Setelah menerima uang, mereka memberikan garansi kepada saya, jika melintas di jalan ini, tidak ditahan atau kena razia. Setelah itu, STNK dan KTP di foto dengan alasan sebagai bahan laporan," tuturnya.

Sementara itu, penasihat hukum korban Sya'ban Sartono menyebutkan, dalam kasus ini ada beberapa orang oknum petugas serta warga sipil diduga terlibat memeras kliennya. Modusnya, menuduh korban membawa tenaga kerja ilegal, dan dihentikan di pinggir jalan.

Setelah diklarifikasi, bahwa di dalam mobil adalah penumpangnya dan memang tidak membawa identitas. Selain itu, pintu belakang terbuka. Hal ini yang kemudian dipermasalahkan.

"Klien kami takut, sehingga menghubungi orang tuanya dan berbicara langsung dengan terduga pelaku. Keterangan klien kami, ada di antara mereka ditunjuk sebagai Kanit, diduga ini ada polisi. Permintaannya itu awalnya Rp50 juta, supaya kasus ini aman saat itu. Namun, setelah melakukan pinjaman uang dan sebagainya, klien kami hanya mampunya dinilai Rp30 juta," katanya menjelaskan.

Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kasus yang diduga melibatkan salah satu anggota Polri. Meski demikian, dari pihak TNI sudah memeriksa para terduga, selain itu menyebut ada anggota dari Polri serta orang sipil diduga terlibat.