Lapaknya Diganggu, Pedagang Pecel Lele di Cileungsi Tebaskan Kapak ke Penjual Kopi Keliling

ERA.id - Polisi menangani kasus keributan antar pedagang di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang menyebabkan tiga orang luka-luka akibat hantaman kapak.

Kapolsek Cileungsi Kompol Edison menjelaskan insiden yang terjadi pada Rabu (19/11) malam tersebut bermula dari kekesalan pedagang pecel lele berinisial W terhadap pedagang kopi berinisial U yang disebut kerap berperilaku buruk dan mengganggu usahanya.

“Korban perilakunya kurang baik di situ,” ujar Edison, Kamis kemarin.

Pelaku mengaku sering dirugikan korban, mulai dari pengerusakan lapak, mengusir pembeli, hingga menaruh ayam hidup yang membuat area jualannya kotor.

“Jadi memang korban sering ganggu,” katanya.

Situasi memanas ketika pelaku melihat korban dalam kondisi mabuk sekitar pukul 20.30 WIB. Keributan pun terjadi yang berujung pelaku membacok korban menggunakan kapak.

“Korban kondisi mabuk petantang-petenteng. Terjadi keributan, si tukang pecel langsung mengarahkan kapak ke korban,” jelasnya.

Dua rekan korban yang berusaha melerai turut menjadi sasaran hingga mengalami luka-luka. Dari tiga korban, sebagian masih menjalani perawatan di rumah sakit. “Korban luka-luka tiga orang. Masih ada yang di rumah sakit, ada yang sudah pulang,” tambahnya.

Setelah menerima laporan, polisi langsung mendatangi lokasi dan mengamankan pelaku serta keponakannya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keponakan pelaku diduga memegangi korban sebelum pembacokan terjadi.

“Keponakannya itu memegangi korban karena takut bawa golok. Kemudian waktu dipegang dihantem sama pamannya itu,” ujarnya.