Heboh Polisi Peras Polisi di Sumut, Polda Periksa Dua Petinggi Propam

ERA.id - Polda Sumatera Utara menyikapi dugaan penyalahgunaan wewenang personel bidang propam di wilayahnya setelah viral info akun @tan_jhonson88 di X yang berisi dugaan Kabid Propam dan Kasubbdit Propam Polda Sumut memeras polisi.

"Sebagai respon cepat yang diberitakan akun sosial media yang menyampaikan atas dugaan adanya penyalahgunaan wewenang Propam Polda Sumatera Utara," ujar Irwasda Polda Sumut, Kombes Pol. Nanang Masbudhi di Medan, Senin kemarin.

Masbudhi kini membuat tim audit untuk mengklarifikasi dan memverifikasi terkait informasi itu demi transparansi dan akuntabilitas sebagai tugas Irwasda Polda Sumut.

"Sudah ada yang kami periksa (personel, red) terhadap materi tersebut, nanti kami akan sampaikan audit secara keseluruhan," kata dia.

Ia mengatakan tugas tim tersebut masih berjalan, termasuk memeriksa Kabid Propam dan Kasubbdit Propam. "Karena akun yang memberikan informasi itu sebagai klarifikasi atas materiil yang disampaikan itu," kata dia.

Sebelumnya viral narasi yang menuduh Bid Propam Polda Sumut memeras untuk menutup kasus dalam ranah kepolisian di bawah jajaran Polda Sumut.