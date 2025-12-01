Dedi Mulyadi Teriak Efisiensi tapi Kok Gedung Sate Dipoles sampai Belasan Miliar?

ERA.id - Anggota Komisi V DPRD Jabar, Maulana Yusuf menyebutkan anggaran penataan Gedung Sate yang telah disetujui beberapa legislator, seperti siluman.

Pasalnya, kata Maulana, pergeseran anggaran yang dilakukan untuk pembiayaan penataan Gedung Sate dari pos anggaran lainnya seolah gaib, karena tidak dilakukan secara transparan.

"Anggaran itu mirip siluman. Banyak pergeseran yang tidak diketahui banyak anggota," kata Maulana di Bandung, Jumat sikam.

Maulana juga mempertanyakan urgensi proyek ini, di tengah efisiensi anggaran yang diusung pemerintah daerah, termasuk di sektor lain seperti pemotongan Dinas Sosial dan penghapusan sejumlah hibah.

"Ini kontras dengan penataan Gedung Sate yang tidak mendesak," ujar Maulana.

Sebelumnya, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Goena memastikan seluruh alokasi telah melalui berbagai persetujuan.

"Sudah satu paket, jadi pasti sudah diplot," katanya.

Anggaran penataan Gedung Sate

Penataan Ge­dung Sate muncul setelah Dedi Mulyadi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat yang dilantik 20 Februari 2025 lalu, kendati APBD Jabar tahun 2025 telah di­sahkan 8 November 2024.

Meski disahkan sebelum ia diangkat sebagai gubernur, dengan ter­bitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi ang­garan, akhirnya dilakukan beberapa kali per­ubahan APBD 2025 Jawa Barat yang ditetapkan melalui peraturan gubernur.

Berbagai kalangan menilai, berkali-kali perubahan APBD tahun 2025 itu dengan diterbitkannya peraturan gubernur, menjadi pintu masuk dalam memasukan program baru dalam APBD tahun ang­garan 2025 yang sebelumnya tidak ada.

Untuk berbagai pekerjaan penataan Gedung Sate, sumber pendanaannya dialokasikan dalam dua termin. Termin pertama anggaran penataan yang dialo­kasikan dalam APBD dengan dilakukan perubahan dan ter­bitkannya peraturan gubernurnya atas perubahan tersebut.

Sedangkan termin kedua alokasi anggaran untuk pekerjaan penataan dari perubahan APBD Jawa Barat tahun 2025 yang ditetapkan bersama oleh DPRD Jawa Ba­rat dan Pemprov Jawa Ba­rat pada 15 Agustus 2025.

Untuk pekerjaan penataan Gedung Sate yang berasal dari termin pertama di anta­ra­nya pekerjaan penataan taman luar kompleks Gedung Sate sebesar Rp4,1 miliar, pekerjaan atap Gedung Sate Rp398 juta, pengecatan pagar Gedung Sate Rp150 juta, dan pekerjaan sumur sebesar Rp160 juta.

Pekerjaan lain yang dibia­yai dari termin pertama APBD 2025 tersebut, yakni pekerjaan taman belakang Ge­dung Sate sebesar Rp399,8 juta, pe­ng­adaan meubelair adaptasi Gedung Sate sebesar Rp3,5 miliar.

Kemudian paket jasa konsultansi perencanaan penataan taman luar kompleks Gedung Sate senilai Rp483 juta dan paket jasa konsultansi pengawasan penataan taman luar kompleks Gedung Sate Rp346,5 juta.

Sementara itu, pada termin kedua yang dianggarkan dari perubahan APBD dan disahkan 15 Agustus 2025, di antaranya pekerjaan parkir Gedung Sate sebesar Rp4,4 miliar, pekerjaan gerbang ba­ru Gedung Sate Rp3,9 mi­liar, pekerjaan tang­ga belakang dan atap dak Ge­dung Sate Rp219,8 juta.

Selanjutnya pekerjaan pe­meliharaan kantin Gedung Sate Rp398 juta; pe­ker­jaan bak kontrol insinerator, pemeliharaan tempat pem­buangan sampah, klinik dan toilet Gedung Sate Rp325 juta. Kemudian pe­kerjaan pemeliharaan area kantin Gedung Sate Rp372,7 juta, pekerjaan pemeliharaan pantry gubernur di Gedung Sate Rp189 juta.

Berikutnya, paket jasa konsultansi perencanaan area merokok pada Kantin Ge­dung Sate Rp94,9 juta. Paket jasa konsultansi perencanaan pemeliharaan atap Ge­dung Sate Rp94,9 juta, jasa konsultansi pe­rencanaan area par­kir Ge­dung Sate Rp94,9 juta.

Total biaya berbagai penataan Gedung Sate dari anggaran yang dialokasi di termin pertama dan termin kedua APBD tersebut sekitar Rp19,7 miliar.