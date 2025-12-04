Viral Terduga Pemerkosa di Gowa Dibunuh, Mayatnya Diseret Pakai Motor

ERA.id - Pria terduga pemerkosa di Malakaji, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, tewas dikeroyok. Mayatnya diikat dan diseret menggunakan motor keliling kampung.

Videonya viral sejak Rabu kemarin. Tampak pelaku berjalan di Kampung Parang-parang Tulau' kemudian disergap warga dari depan dan belakang. Terdengar warga berteriak "tangkap" dan "ikat" dalam bahasa Makassar.

Setelah disiksa, pria itu tumbang dengan kaki dan tangan terikat. Tubuhnya lalu diseret dalam posisi kaki di atas dan kepala di bawah.

Konon nama pelaku adalah Ali. Dia diduga memukul dan melecehkan anak disabilitas di Parang-parang Talau, Kelurahan Cikoro, Tompobulu, Gowa.

Kanit Resmob Polres Gowa Ipda Muhammad Alfian membenarkan peristiwa itu. Soal kronologi belum diungkap. "Berawal dari kasus pemerkosaan," jelasnya, Kamis (4/12/2025).

"Situasi di lokasi sudah kondusif. Polisi sudah di rumah duka dan beberapa anggota Polres standby di Polsek Tompobulu," tandas Alfian.