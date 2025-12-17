Polemik Sampah hingga Muncul Belatung di Tangsel, DLH: Diangkut Bertahap

ERA.id - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, menyebut penanganan tumpukan sampah yang ada di depan Pasar Cimanggis, Ciputat, telah dilakukan pengangkutan secara bertahap ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Sekretaris DLH Kota Tangsel Hadi Widodo di Tangerang, Rabu menyampaikan dalam upaya pengangkutan sampah ini diterjunkan beberapa unit alat berat ukuran kecil guna mempercepat pembersihan dan pengangkatan gunungan sampah ke armada truk angkutan sampah.

"Iya benar sudah mulai sejak tadi malam (pengangkutan sampah)," ujarnya, dikutip Antara, Rabu (17/12/2025).

Hadi menerangkan pengangkutan sampah dilanjutkan menyisir ke lokasi-lokasi yang terdapat sampah berserakan di trotoar serta median pembatas jalan.

"Sampah diangkuti secara bertahap ya," ucapnya.

Selain alat berat dan unit pengangkut sampah, pihaknya juga menerjunkan kendaraan pemadam di lokasi dekat bekas gunungan sampah. Hal ini disiapkan, sebagai langkah penyemprotan atau sterilisasi air lindi sampah untuk menghilangkan aroma bau busuk.

Sementara di dekat flyover Pasar Ciputat sejumlah pesapon sudah siaga. Mereka siap untuk mengangkuti tumpukan sampah yang hampir sepekan tidak diangkut.

"Satu unit ekskavator ukuran kecil juga telah disiagakan untuk mengangkuti jejeran sampah menumpuk yang ditutupi terpal plastik," kata dia.

Sebelumnya masalah penumpukan sampah di Kota Tangsel menjadi sorotan publik. Sampah menumpuk tidak diangkut karena lahan TPA Cipeucang di Serpong sedang dilakukan penataan.