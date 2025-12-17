Meski Banyak Tolak Musisi Tampil, Konser Amal Heal Sumatera Kumpulkan Rp17 Miliar

ERA.id - Founder konser amal 100 Musisi Heal Sumatera, Mima Irma Hutabarat, mengungkap besarnya antusias para musisi Indonesia untuk terlibat dalam acara penggalangan dana tersebut. Menurut Irma, respons yang diterima sejak awal sangat cepat dan datang dari berbagai kalangan musisi.

Irma mengatakan banyak musisi langsung menyatakan kesediaan tanpa perlu waktu lama untuk berpikir.

"Cepat sekali jawabnya. Banyak yang langsung bilang, ‘Oke, oke,’" ujar Irma saat menghadiri press conference di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).

Ia menilai hal ini menunjukkan kepedulian tinggi para musisi terhadap kondisi saudara-saudara di Sumatera.

Menurut Irma, musik menjadi cara yang paling tulus bagi para musisi untuk ikut membantu. Ia melihat para pelaku industri musik tidak sekadar datang untuk tampil, tetapi benar-benar ingin berkontribusi lewat karya dan kehadiran mereka di panggung.

"Mungkin karena musisi itu hatinya lembut ya. Mereka pengin menghibur, paling enggak lewat musiknya. Dan mereka enggak pakai mikir panjang," ucapnya.

Tingginya minat tersebut bahkan membuat panitia harus membatasi jumlah pengisi acara. Irma mengungkapkan bahwa puluhan musisi terpaksa tidak bisa dimasukkan ke dalam susunan penampil karena keterbatasan waktu.

"Bukan karena siapa yang kurang bagus atau kurang dikenal, tapi memang waktunya sudah penuh," jelasnya.

Konser amal 100 Musisi Heal Sumatera digelar selama 10 jam dan melibatkan puluhan musisi lintas genre. Acara ini bertujuan menggalang dana untuk membantu masyarakat Sumatra yang masih membutuhkan uluran tangan, sekaligus menjadi wujud nyata semangat gotong royong di dunia musik.

Sebagai founder, Irma berharap konser ini tidak berhenti pada satu kegiatan saja. Ia membuka peluang untuk menghadirkan sesi lanjutan agar semakin banyak musisi bisa ikut terlibat dan bantuan dapat terus disalurkan.

Irma juga mengajak masyarakat untuk ikut ambil bagian, baik dengan hadir langsung maupun memberikan donasi. Menurutnya, sekecil apa pun bantuan yang diberikan akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.

Konser amal 100 musisi heal Sumatera berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp17 miliar untuk korban bencana Sumatera.